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Кипин Берта Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кипин
Имя
Берта
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
27 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4586. КИПИН БЕРТА МИХАЙЛОВНА, 30 л. Рд. в Лифляндск. г., Вольмарск. у., мест. Руэн. Н. С. по делам о самогон. г. Ленинграда. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ІІ—24. 

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