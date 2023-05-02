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Будков Митрофан Севастьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будков
Имя
Митрофан
Отчество
Севастьянов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45452. БУДКОВЪ, МИТРОФАНЪ СЕВАСТЬяновъ. К. Землянск. у., в. и с. Касторнаго, 32 л.; — Воронеж. О. С., 134, 135и 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 20 Іюня 905.

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