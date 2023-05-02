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Бутырина Ульяна Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутырина
Имя
Ульяна
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
17 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
954. БУТЫРИНА УЛЬЯНА ГАВРИЛОВНА, 18 л. Гр. Болховск. у., Зарецк. в., д. Малой-Кутьмы; — Н. С. 17 уч. Орловск. окр. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 17 мая 919.

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