Бутырина Ульяна Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутырина
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 954. БУТЫРИНА УЛЬЯНА ГАВРИЛОВНА, 18 л. Гр. Болховск. у., Зарецк. в., д. Малой-Кутьмы; — Н. С. 17 уч. Орловск. окр. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 17 мая 919.
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