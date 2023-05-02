Казаков Федот Малафеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаков
- Имя
- Федот
- Отчество
- Малафеев
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103270. КАЗАКОВЪ, ФЕДОТЪ МАЛАФЕевъ, 20 л. К. Бійск. у., в. и с. Алтайскаго; — Барнаульск. О. С., 11 Февр. 911, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 9 Іюля 911. | 908 85452 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 18677. | 17 Дек. 906 г. М. С. 3 уч. Бійск. у., 170¹ М., тюр. 8 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.