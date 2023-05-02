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Селиверстов Даниил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селиверстов
Имя
Даниил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
28587. СЕЛИВЕРСТОВ, ДАНИИЛ СТЕПАНОВИЧ, 60 л. Гр. Щигровск. у., Хохловск. в., с. В.-Щигор; — Н. С. 4 уч. Щигровск. у. Варка самог., лиш. св. 5 л. условно.

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