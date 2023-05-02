Гаевой Никита Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаевой
- Имя
- Никита
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2814. ГАЕВОЙ НИКИТА ДАНИЛОВИЧ, 28 л., Благовещенск. у., Томск. в., д. Тавричанки. Амурск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 июля 923.
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