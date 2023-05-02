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Хасянов Хафиз Мухаметгалин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хасянов
Имя
Хафиз
Отчество
Мухаметгалин
Дата исполнения приговора
14 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140765. ХАСЯНОВЪ, ХАФИЗЪ МУХАМЕТГАЛИНЪ. Башк. Орск. у., 1 Будзянск. в., д. Юмашевой, 55 л.; — Оренбург. О. С., 114, 134., 135, 149, 1 ч. 1459, 1630, 1632 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 7 л. Исп. 14 Авг. 909.

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