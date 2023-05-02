Бедратый Григорий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бедратый
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129960. БЕДРАТЫЙ, ГРИГОРІЙ ДМИТріевъ. К. Уманск. у., в. и с. Мошурова, 21 г.; — М. С. 3 уч. Уманск. окр., 154 М., тюр. 5 м. Исп. 12 Іюля 909.
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