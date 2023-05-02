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Харченков Мина Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харченков
Имя
Мина
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
11016. ХАРЧЕНКОВ МИНА ИВАНОВИЧ, 22 л., Рославльск. у., Костыревск. в., хутора Сосновки. В. Т. Западн. окр. Ст. 1 ч. 9, П. В. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 21/І—26.

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