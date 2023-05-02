Харченков Мина Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харченков
- Имя
- Мина
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11016. ХАРЧЕНКОВ МИНА ИВАНОВИЧ, 22 л., Рославльск. у., Костыревск. в., хутора Сосновки. В. Т. Западн. окр. Ст. 1 ч. 9, П. В. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 21/І—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.