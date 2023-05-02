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Бирюлькин Иван Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюлькин
Имя
Иван
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
627. Бирюлькин Иван Владимирович, 24 л., Сталинградск. у., Балыклинск. в., хут. Полунина. Н. С. 3 р. г. Сталинграда. Ст. ст. 16, 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 23/ХІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 1 р. 2-го Донск. окр.

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