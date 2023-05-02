Константинов Илья Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Константинов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6430. КОНСТАНТИНОВ ИЛЬЯ АРСЕНЬЕВИЧ, 35 л., Старицк. у., Бороздинск. в., д. Чернигино, Н. С. 1 уч. Старицк. у., Ст. 114а, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 10 дек. 923.
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