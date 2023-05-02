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Чернышев Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
13820. Чернышев Дмитрий Дмитриевич, 18 л., Акмолинск. г., Петропавловск. у., Интернацнональн. в., с. Калугина. Акмолинск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 30/ѴІІІ—26.

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