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Демидов Тимирий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Тимирий
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46431. ДЕМИДОВЪ, ТИМИРІЙ. К. Бирск. у., Никольск. в., л. Большихъ Шукшанъ, 19 л.; — Казан. С. П., 134, 135, 140, 149, 1 п. 3 ч. 354 и 862 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 14 Марта 905.

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