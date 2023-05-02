Демидов Тимирий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Тимирий
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46431. ДЕМИДОВЪ, ТИМИРІЙ. К. Бирск. у., Никольск. в., л. Большихъ Шукшанъ, 19 л.; — Казан. С. П., 134, 135, 140, 149, 1 п. 3 ч. 354 и 862 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 14 Марта 905.
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