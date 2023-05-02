Шардин Александр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шардин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14472. Шардин Александр Дмитриев., 26 л., Верхкамск. окр., с. Куликова. Пермск. Окр. С. Ст. ст. 11З. 1 ч. 115, л. с. 1 г. 3 нояб. 927.
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