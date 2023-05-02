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Волош Войцех Блажеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волош
Имя
Войцех
Отчество
Блажеев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
130993. волошъ, войцѣхъ блажеевъ. К. Ласк. у., гм. Вымысловъ, д. Могильно, 45 л.; — М. Съѣзд. 3 окр. Петроков. г. 8 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Окт. 909.

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