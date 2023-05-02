Клечев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлечев Василий Иванович

Клечев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клечев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5997. КЛЕЧЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Владимирск. у., Черкугинск. в., д. Косынкова, Н. С. 9 уч. Владимирск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 22 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close