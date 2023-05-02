Клечев Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клечев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5997. КЛЕЧЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Владимирск. у., Черкугинск. в., д. Косынкова, Н. С. 9 уч. Владимирск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 22 сент. 923.
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