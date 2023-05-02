Исмагилов Ахметдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исмагилов
- Имя
- Ахметдин
- Дата исполнения приговора
- __ август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133265. ИСМАГИЛОВЪ, АХМЕТДИНЪ. Башк. Бирск. у., Балакчинск. в., д. Урміязовой, 26 л.; — Уфимск. О. С., 2 п. 2 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. въ Авг. 909.
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