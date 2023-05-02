Кузнецов Емельян Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6490. Кузнецов Емельян Иванов., 28 л., Халтуринского у. и в., д. Чернядевье. Н. С. 2 уч. Халтуринск. у. Ст. ст. 1 ч. 116, 1 ч. 169, л. с. 1½ г., п. п. 1 г. 6 июня 927.
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