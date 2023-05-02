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Якимов Семен Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якимов
Имя
Семен
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 390
Источник
Скан
Оригинальная запись
14942. Якимов Семен Акимович, 38 л., Владимирск. г., Александровск. у., Мокринск. в., д. Петроково. Смоленск. Г. С. Ст. 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/ХІ—26.

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