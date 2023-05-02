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Брючев Нах Шумафович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брючев
Имя
Нах
Отчество
Шумафович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
1805. БРЮЧЕВ НАХ ШУМАФОВИЧ, 26 л., Фарсск. окр., аула Егерухай. Адыгейск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. «ж» и 220, лиш. св. 3 г. Исп. 30 ноября 023.

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