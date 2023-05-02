Хархардин Илья Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХархардин Илья Петров

Хархардин Илья Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хархардин
Имя
Илья
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
07 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
36474. ХАРХАРДИНЪ, ИЛЬЯ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Фатежа, 30 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1633 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 7 Янв. 905. | 96 101761 1655 У. | 93 76243 169 М. | 95 42285 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close