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Бардаев Владимир Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бардаев
Имя
Владимир
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1799. БАРДАЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 41 г., Белгородск. у., Верхопенск. в., д. Кочетовки. Н. С. 16 уч. Белгородск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 24 дек. 924.

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