Самсонов Федор Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самсонов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9420. САМСОНОВ, ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Одоевск. у., Бобошинск. в., с. Поречья; — Н. С. 6 уч. Одоевск. у. Кража, лиш. св. 7 л., по амн. нак. сокр. до 3½ л. Исп. 30 нояб. 920.
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