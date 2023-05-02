Козырев Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козырев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103048. КОЗЫРЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ветлужск. у., Рожде-ственск. в., д. Полешева, 27 л., рд. т. же у. и в., въ с. Рождественскомъ; — Вятск, О. С., 152 и 2 ч, 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 19484, арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 2 Іюня 909. 905 47587 1654 У. | 903 3849 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 3995. 904 50673 1655 У. | 98 23267 175 М.
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