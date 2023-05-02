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Баринов Андрей Поликарпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баринов
Имя
Андрей
Отчество
Поликарпов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
142961. БАРИНОВЪ, АНДРЕЙ ПОЛИкарповъ. К. Екатеринбург. у., Выйско-Никольск. в., Нижне-Тагильскаго зав., 19 л.; — Екатеринбург. О. С. 19 Авг. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1651 У., тюр. 1 г. Исп. 26 Окт. 909. | 907 78656 169 М. | 11 Нояб. 902 г. Г. С. Нижне-Тагильск. зав., за кражу — исправ. пріютъ до 18 л. возр.

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