Андрияшев Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрияшев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 433. Андрияшев Иван Иванов., 22 л., Херсонск. г., г. Николаева. Н. С. 7 уч. Владивостокск. окр. Ст. 162, п. "в", л. с. 6 м. 14 сент. 927.
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