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Бурнашева Пелагея Трифоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурнашева
Имя
Пелагея
Отчество
Трифоновна
Дата исполнения приговора
02 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
927. Бурнашева Пелагея Трифоновна, 65 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Советск. в., с. Обуховского Семипалатинск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 2/ѴІІ—26.

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