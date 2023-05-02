Земских Семен Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Земских
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50039. ЗЕМСКИХЪ, СЕМЕНЪ ПАВЛОВЪ, 24 л. К. Жиздрин. у., Савкинск. в., д. Малыхъ-Савокь;— Калуж. О. С., 7 Февр. 911, 152 и 1654² У., по сов. съ приг. З. Н. 5 уч. Жиздринск. у. отъ 7 Дек. 910 г. (169 М., тюр. 6 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 28 Февр. 911. 20 Марта 908 г. З. Н. 6 уч. Жиздрин. у., 177 М., тюр. 3 м.
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