Есюнин Николай Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Есюнин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31533. ЕСЮНИНЪ, НИКОЛАЙ ПРОКОФЬевъ. К. Слободск. у., Сезеневск. в., д. Есюннной, 20 л., рд. Сарапульск. у., въ зав. Ижевскомъ; — Сарапульск. О. С., 133, 140, 1 отд. 3 ч. 354 и 1098 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м., по отб. нак. по приг., напеч. въ 905 г. № 31532. Исп. 16 Дек. 904.
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