Ишметев Маргазиз Ильязов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ишметев
- Имя
- Маргазиз
- Отчество
- Ильязов
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146618. ИШМЕТЕВЪ, МАРГАЗИЗЪ Ильязовъ. Сс.-посел. Верхоленск. у. и в., с. Чулпановскаго, 43 л., рд. въ г. Казани; — Казанск. О. С. 14 Окт. 909, 149, 152 и 1654¹ У., 438 и 467 У. о сс., по сов. съ приг. напеч. въ 907 г. № 25215. каторж. раб. 3 г. и 3 м. Исп. 23 Нояб. 909. | 903 70155 1654 У. | 88 93558 172 М. | 95 92420 1647 У. | 85 29443 1655 У. | 90 42493 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.