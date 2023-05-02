Бучиев Клавдий Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бучиев
- Имя
- Клавдий
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22201. БУЧИЕВ, КЛАВДИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Козловск. у., Богоявлен-Суренск. в.; — П. С. 164 вспом. эвако-пункта г. Козлова. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 дек. 920.
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