Васильев Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45653. ВАСИЛЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАсильевъ. К. Новгород. у., Черновск. в., д. Нехина, 23 л., рд. въ г. Новгородѣ; — Новгород. О. С., 134 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.