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Колтыпина Александра Леони­довна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колтыпина
Имя
Александра
Отчество
Леони­довна
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
5985. КОЛТЫПИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИ­ДОВНА, 35 л., Весьегонск. у., Кополковск. в., д. Отрубнево. Ленинградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в за­кон. силу 29 окт. 924.

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