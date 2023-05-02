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Карамышева Ольга Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карамышева
Имя
Ольга
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
01 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5433. КАРАМЫШЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 20 л., Семеновск. у., Пятницк. в., д. Никитино. Н. С. 1 уч. Семеновск. у. Ст. 180 ст. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 1 апр. 924.

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