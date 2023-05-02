Лашин Григорий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лашин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 148579. ЛАШИНЪ, ГРИГОРІЙ АНТОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Брянск. у., Снопотск. в., д. Силиловичъ, 61 г.; — Тульск. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 6 Нояб. 909. | 905 55483 2 ч. 1655 У. | 97 48941 169 М. | 900 97033 1655 У. | 97 42820 169 М. 177 М. | 99 48682 169 М. | 90 82157 169 М
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