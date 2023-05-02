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Коврижных Антон Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коврижных
Имя
Антон
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6103. КОВРИЖНЫХ АНТОН ИЛЛАРИОНОВИЧ, 22 л., Котельническ. у., Синцовск. в., д. Крестичи, Вятск. Губсуд, Ст. 180 п. «б», пор. пр. 2 г., Срок исп. не указ., осужд. 19 мая 923.

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