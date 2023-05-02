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Евсеев Владимир Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евсеев
Имя
Владимир
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4288. ЕВСЕЕВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ, 24 л., Ачинск. у., Ново-Новоселовск. п., д. Нагорновой. Н. С. 8 уч. Ачинск. у. Ст. 142, лиш. св. 4 г. 7 м. и 19 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 февр 923.

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