Беспалов Константин Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беспалов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13170. БЕСПАЛОВ, КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 23 л. Гр. Муромск. у., Карачевск. в., д. Подболотной; — Г. С. г. Ачинска. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 7 авг. 920.
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