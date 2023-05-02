Цисек Ян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦисек Ян Петров

Цисек Ян Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цисек
Имя
Ян
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140993. ЦИСЕКЪ, ЯНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Цишекъ). К. Сохачев. у., гм. Шимановъ, д. Дунинополь, 27 л., рд. Блонск. у., гм. Гродискъ, въ д. Милянувекъ; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у. 20 Марта 999, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close