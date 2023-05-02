Цисек Ян Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цисек
- Имя
- Ян
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140993. ЦИСЕКЪ, ЯНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Цишекъ). К. Сохачев. у., гм. Шимановъ, д. Дунинополь, 27 л., рд. Блонск. у., гм. Гродискъ, въ д. Милянувекъ; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у. 20 Марта 999, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Окт. 909.
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