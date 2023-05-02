Афанасьев Федор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1149. Афанасьев Федор Михайлович, 23 л., Бакинск. г. и у., с. Алты-Агач. В. Т. Каспфл. и 2 кав. стр. див. Ст. 2 ч. 11 П. В. П., 180 п. "е", У. К., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 июня 926.
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