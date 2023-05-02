Афанасьев Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Федор Михайлович

Афанасьев Федор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1149. Афанасьев Федор Михайлович, 23 л., Бакинск. г. и у., с. Алты-Агач. В. Т. Каспфл. и 2 кав. стр. див. Ст. 2 ч. 11 П. В. П., 180 п. "е", У. К., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close