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Климашевский Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климашевский
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6000. КЛИМАШЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Лепельск. у., Кублицк. в., д. Бычковщины, В. Т. Чернфлота и войск Крыма, Ст. 184 ч. 2, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 17 ноября 923.

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