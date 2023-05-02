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Хоменко Степан Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоменко
Имя
Степан
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
12 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12936. ХОМЕНКО СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, 34 л., Гомельск. г., б. Климовичск. у., Бересковск. в., с. Боханы. Енисейск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/І—24.

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