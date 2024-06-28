Соколов Ефим Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45312. СОКОЛОВЪ, ЕФИМЪ АРХИПОВЪ (онъ же Соколъ). К. Тарск. у., Корсинск. в., д. Любимовой, 40 л., рд. Хорольск. у., Ракитянск. в., въ д. Бурбени; — М. С., 1 уч. Ишимск. у., 169, 4, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 5 Апр. 907. | 904 75265 169 М. | 91 28249 169 М. | 95 105050 1655 У. | 90 67715 169 М. | 92 43838 170 М.
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