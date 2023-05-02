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Пепеляев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пепеляев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
9985. Пепеляев Иван Иванович, 17 л., Пермск. окр., Ильинск. р. Н. С. 13 уч. Пермск. окр. Ст. 143, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 3 мая 926.

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