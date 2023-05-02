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Королев Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6588. КОРОЛЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 27 л., Ельнинск. у., Мархоткинск. в. и с., Ново-Николаевск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л., Исп. 15 марта 923.

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