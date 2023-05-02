Волк Иван Бакулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Бакулов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45840. ВОЛКЪ, ИВАНЪ БАКУЛОВЪ. К. Новоградволын. у., в. и с. Деревичей, 48 л.; — М. С. 4 уч. Новоградволын. окр., 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Мая 905.
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