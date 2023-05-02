Романюк Александр Онуфриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романюк
- Имя
- Александр
- Отчество
- Онуфриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11156. Романюк Александр Онуфриевич, 29 л., рд. в. Волынск. г., Острожск. у. В. Т. 10 Кав. див. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30 апр. 926. Наст. приг. поглощен. приг. того же суда, вст. в зак. силу 30 апр. 926.
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