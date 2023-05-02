Губанов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46322. ГУБАНОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Солд. сн., 29 л., рд. Темрюкск. отд., въ ст. Крымской; — М. С. 3 уч. Темрюкск. окр., 169, 170 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 10 Мая 905.
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