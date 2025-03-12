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Кувырков Иван Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кувырков
Имя
Иван
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
17 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
87371. КУВЫРКОВЪ, ИВАНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Михайлов. у., Токаревск. в., с. Ходяйнова, 28 л.; — М. С. Преображен. уч. г. Москвы, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего М. С., тюр. 8 м. Исп. 17 Мая 908.

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