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Ланшаков Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ланшаков
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7883. ЛАНШАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Нерчинско-Заводск. у., Гарниуринск. в. В. Т. 12 стр. арм. корп. Зап.-Сибирск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 25 авг. 923.

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